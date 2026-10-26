Трамп жорстко пошкодує за скандальну угоду з Путіним: який жорсткий удар готують у Конгресі

У США зростає політичний тиск через можливі домовленості щодо імпорту російського дизельного пального. Провідні демократи в Конгресі закликали великі банки та портові адміністрації зберегти всі документи, пов’язані з потенційними угодами з російським дизелем. Про це повідомляє Axios.

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Як зазначає видання, якщо демократи відновлять контроль над однією або обома палатами Конгресу після наступних виборів, розслідування можливої угоди адміністрації президента США Дональда Трампа з Москвою стане одним із пріоритетів. Причому увага законодавців може поширитися не лише на Білий дім, а й на керівництво фінансових установ та компаній, залучених до операцій.

"Будь-який імпорт російського дизельного палива до США викликає серйозні юридичні питання і може стати предметом судових позовів, а також розслідувань Конгресу", — йдеться в листі, який отримав Axios.

Звернення підписали сенатори Кріс Кунс, Елізабет Воррен, Рон Вайден і Шелдон Вайтхаус, а також конгресмен Грег Мікс. До ініціативи приєдналися сенаторка Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс, який залишає Сенат.

Законодавці закликають банки та порти не сприяти купівлі, транспортуванню, імпорту, розвантаженню, зберіганню, фінансуванню чи розподілу російського дизеля у США. Вони також виступають проти сприяння аналогічним угодам для інших ринків.

Окреме занепокоєння стосується наслідків для України. Як повідомляє Bloomberg, у листі наголошується, що потенційний імпорт російського пального може фінансувати війну Москви проти України.

Звернення надіслали, зокрема, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup і Morgan Stanley, а також адміністраціям портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

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