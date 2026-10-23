Трамп змінює тон щодо Путіна перед виборами: розкрито головний розрахунок Білого дому

Президент США Дональд Трамп міг змінити риторику щодо російського правителя Володимира Путіна з урахуванням проміжних виборів до Конгресу, що наближаються. Такий можливий мотив розвороту американської політики аналізує Reuters, вказуючи на невдоволення виборців вартістю життя і високими цінами на енергоносії.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою агентства, після критики на адресу Москви Трамп останнім часом став демонструвати більш прихильне ставлення до Путіна. Водночас американський президент активізував заяви про необхідність завершити війну, стверджуючи, що конфлікт, можливо, ближче до закінчення, ніж будь-коли.

Reuters припускає, що Вашингтон може розглядати мирне врегулювання не лише як зовнішньополітичне завдання, а й як спосіб зменшити економічний тиск перед голосуванням. Однак навіть потенційна угода навряд чи дозволить американським споживачам відчути швидке зниження видатків до виборів.

На цьому фоні посилюється тиск на президента України Володимира Зеленського, якого Трамп закликає домовлятися із Москвою. Київ та низка європейських союзників висловлюють стурбованість зміною позиції американської адміністрації та наслідками для подальшої підтримки України.

Додаткову напруженість викликали повідомлення про тимчасове пом'якшення окремих санкційних обмежень на російське дизельне паливо, а також перспективу можливих контактів Трампа з Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном без участі українського лідера.

Американський президент також звинувачував українські удари по російських нафтопереробних заводах у зростанні світових цін на дизельне паливо. При цьому аналітики, на яких посилається Reuters, пов'язують значну частину цінового тиску з перебоями постачання через Ормузьку протоку на фоні війни США проти Ірану.

Політичні ризики для Трампа посилює суспільну незадоволеність економічною ситуацією. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, близько 78% американців вважають, що політика президента тією чи іншою мірою сприяє зростанню цін.

Таким чином, передвиборчі розрахунки можуть стати одним із чинників, що впливають на підхід Білого дому до України. Проте реальні мотиви Трампа та наслідки можливих домовленостей із Москвою залишаються предметом дискусії.

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