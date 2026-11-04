Трамп знайшов пояснення поразки на виборах: удари України по РФ вже ні до чого

Президент США Дональд Трамп пояснив невдалі результати Республіканської партії під час проміжних виборів зростанням цін на бензин. За його словами, американці не змогли повністю відчути позитивні зміни в економіці через подорожчання палива, яке він пов'язав з війною в Ірані. Про це повідомляє Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Республіканці зазнали серйозної поразки: демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу і досягли успіхів на губернаторських виборах. При цьому програш стався не лише у традиційно конкурентних регіонах, а й у штатах, які раніше вважалися надійною опорою партії Трампа.

Сам президент не став безпосередньо брати відповідальність за результати голосування. Він зазначив, що навіть ефективна робота глави держави не гарантує перемоги її політичної сили на виборах.

"Яким би добрим не був президент, ти все одно програєш", — заявив Трамп.

Привітавши демократів із успішною кампанією, американський лідер спробував пояснити невдоволення виборців економічними чинниками. Головною проблемою він назвав вартість бензину, яка, на його думку, затьмарила здобутки адміністрації в економіці.

"Насправді у нас найпотужніша економіка. Знаєте, під час мого першого терміну я мала найкращу економіку. Але через ціни на бензин люди не помічають цього настільки, наскільки б помітили без цього, а проблему з бензином викликали Іран", — підкреслив президент.

Трамп продовжив захищати американську військову кампанію на Близькому Сході. Він заявив, що дії Вашингтона були необхідні для запобігання появі в Ірану ядерної зброї.

Таким чином, президент фактично пов'язав внутрішні політичні втрати із зовнішньополітичним конфліктом. Однак залишається відкритим питання, чи переконає таке пояснення американських виборців, які незадоволені вартістю життя та цінами на пальне.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вперше за 94 роки: де демократи розгромили республіканців на виборах у США.



