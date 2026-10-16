Трамп знову атакував Зеленського: що заявив про перемогу України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідним учасником переговорів щодо завершення війни. В інтерв'ю телеканалу Newsmax американський лідер також назвав ганьбою українські удари по російських нафтопереробних заводах та поставив під сумнів значення опору російському наступу на Київ у 2022 році.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, український президент нібито лише заявляє про готовність до миру, але насправді не хоче укладати угоди з Москвою. Американський лідер припустив, що домовленості з Росією можна досягти вже без участі Зеленського.

"Він не хоче домовлятись. Він каже, що хоче домовитись, але це не так. Ні, я не великий шанувальник Зеленського", — заявив Дональд Трамп.

Окремо глава Білого дому розкритикував атаки України на російську нафтову інфраструктуру. На його думку, такі дії сприяють зростанню світових нафтових цін. При цьому Трамп заявив, що хоче припинити удари як з боку Києва, так і з боку Москви.

Американський президент також поклав відповідальність за передумови війни на адміністрацію Барака Обами, стверджуючи, що саме тоді Україна нібито змушена була віддати Крим. Окупований Росією півострів Трамп назвав однією з найцінніших територій України, наголосивши на його природній красі.

Не менш резонансно прозвучали його слова про російський наступ на Київ на початку повномасштабного вторгнення. Трамп припустив, що сильні дощі та розмоклі сільськогосподарські угіддя могли перешкодити російським танкам просуватися початковим маршрутом. В результаті американський лідер поставив під питання, чи можна вважати провал бліцкригу заслугою української оборони, чи це було везінням.

Обґрунтовуючи необхідність поступок з боку Києва, Трамп вказав на перевагу Росії в чисельності населення та мобілізаційному потенціалі. За його словами, Москва здатна зазнати величезних втрат, маючи значні людські ресурси.

Заяви пролунали на тлі розбіжностей між Вашингтоном та Києвом щодо умов припинення війни та продовження українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах.

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