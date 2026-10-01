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Трамп знову заступився за Росію: до чого закликав

Президент США пов'язав проблеми з постачанням дизельного палива не з конфліктом на Близькому Сході, а з ударами по російській нафтопереробці

1 жовтня 2026, 06:46
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що основним фактором, що вдарив по світовому ринку дизельного палива, стали події навколо Росії та України. За його словами, вплив того, що відбувається в регіоні, виявилося значно сильнішим за наслідки війни на Близькому Сході.

Трамп знову заступився за Росію: до чого закликав

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами, Трамп зазначив, що особливо серйозні наслідки пов'язані з ушкодженням російських нафтопереробних підприємств, які виробляють дизельне паливо.

"Дизельне паливо постраждало набагато сильніше не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", — заявив американський президент.

За словами Трампа, саме атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру стали одним із ключових факторів нинішніх проблем на ринку. Він також припустив, що без ударів на російські енергетичні об'єкти ситуація з дизельним паливом могла б складатися інакше.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", — наголосив Дональд Трамп.

Заява прозвучала на тлі уваги світових ринків, що зберігається, до стійкості поставок нафтопродуктів. Нафтопереробна інфраструктура має критичне значення для виробництва дизеля, тому перебої у її роботі здатні відбиватися як на внутрішньому російському ринку, а й у глобальних ланцюжках поставок.

Таким чином, американський президент фактично пов'язав нинішній тиск на ринок дизельного палива із наслідками війни Росії проти України та пошкодженням нафтопереробних потужностей.

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