Президент США Дональд Трамп знову припустився географічної помилки, говорячи про Крим, і повторив твердження, що півострів нібито був переданий Росії за колишнього голови Білого дому Барака Обами. Про це повідомляє Newsmax із посиланням на інтерв'ю американського лідера.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Розмірковуючи про Крим, Трамп назвав його "найціннішою частиною України" та заявив, що територія "з чотирьох сторін омивається океаном". Американський президент також охарактеризував півострів як один із найкрасивіших куточків землі, додавши, що його досвід у сфері нерухомості дозволяє йому оцінювати привабливість територій.

"Вони віддали Крим", — заявив Трамп, знову поклавши відповідальність за те, що сталося на адміністрацію Обами.

Таким чином, голова Білого дому повторив свою версію подій 2014 року, коли Росія встановила контроль над півостровом після його окупації та незаконної анексії.

Подібні заяви американський президент робив і раніше. Минулого року він також стверджував, що Крим розташований "посеред океану", а його розміри можна порівняти з територією американського штату Техас.

Проте географічні факти не підтверджують ці твердження. Кримський півострів омивається Чорним та Азовським морями, а не океаном з усіх боків. Крім того, його площа становить приблизно 27 тисяч квадратних кілометрів – близько 3,5% території Техасу, площа якого перевищує 695 тисяч квадратних кілометрів.

Заяви Трампа знову привернули увагу до його уявлень про російсько-українську війну та події навколо Криму. 2014 року Росія незаконно анексувала півострів, який міжнародне співтовариство продовжує визнавати частиною України. Версія про те, що Обама віддав Крим Москві, не відображає фактичної послідовності подій.

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