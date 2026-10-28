Трамп знову зробив заяву про допомогу Україні: у чому помилилися американці

Дональд Трамп знову розкритикував підхід свого попередника Джо Байдена до підтримки України та європейських країн. Виступаючи на передвиборчому мітингу, президент США заявив, що попередня адміністрація направила на допомогу союзникам близько 350 млрд доларів, але не досягла від них нічого суттєвого натомість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію The National Desk.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, його команда відновлює американські збройні сили після рішень колишнього керівництва, яке, як стверджує президент, передавало значну частину військових ресурсів іншим державам. Він підкреслив, що європейські країни повинні були платити за підтримку, а не розраховувати на безоплатну допомогу Вашингтона.

"Це ж Європа. Вони можуть заплатити", — заявив глава Білого дому, пояснюючи, чому вважає за необхідне змінити фінансові умови співпраці з союзниками.

Трамп також зазначив, що за його адміністрації європейські партнери оплачують постачання американського озброєння. Як приклад, він згадав програму PURL, через яку країни-партнери фінансують закупівлю зброї для України. За його версією, така схема дозволяє США отримувати гроші за військову продукцію, тоді як за Байдена, як вважає президент, такого підходу не було.

Американський лідер знову назвав суму 350 млрд доларів і заявив, що Сполучені Штати не отримали адекватної компенсації за колишні витрати. При цьому його оцінка не означає, що вся названа сума була прямими виплатами Києву: американська допомога включала різні види підтримки, а також витрати, пов'язані з військовими поставками та іншими програмами.

На завершення виступу Трамп похвалив свого спеціального представника Стіва Уіткоффа за зусилля мирного врегулювання. Президент заявив, що той досягає значних успіхів.

Таким чином, риторика Трампа знову об'єднала дві ключові тези його зовнішньої політики: союзники повинні брати на себе велику частину фінансового навантаження, а переговори про завершення війни мають приносити результат, який американський президент зможе подати як досягнення своєї адміністрації.

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