Трамп зробив насторожуючу заяву про чуму в Росії: що насправді сталося

Президент США Дональд Трамп заявив 7 жовтня, що американська сторона не вважає смерть співробітниці російської лабораторії, яка досліджувала чуму, пов'язану з використанням біологічної зброї. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на заяву голови Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на питання про можливий зв'язок події з біологічною зброєю, Трамп сказав, що США мають намір розібратися в ситуації, проте на даний момент не вважають такий сценарій ймовірним.

За словами президента США, російські чиновники запевнили американську сторону, що ситуацію вдалося взяти під контроль. При цьому Трамп визнав, що нинішні заяви Москви нагадують йому події початку 2020 року, коли китайська влада також спочатку стверджувала, що контролює поширення нового вірусу, який згодом викликав глобальну пандемію COVID-19.

"Китай мало говорив, і Росія теж мало говорить", — зазначив Трамп, додавши, що російська сторона стверджує про повний контроль над ситуацією.

Американський президент заявив, що чекає від Москви на додаткову інформацію про те, що сталося. За його словами, Росія поки що недостатньо активно ділилася відповідними відомостями з американською стороною.

Трамп також повідомив, що обговорював ситуацію із американськими фахівцями. Він підкреслив, що в розпорядженні адміністрації знаходяться експерти, які аналізують інформацію, що надходить.

Заява президента прозвучала на тлі підвищеної уваги до повідомлень про можливе поширення інфекційного захворювання у Росії. При цьому Трамп не навів публічних доказів, які б дозволили самостійно оцінити обставини смерті співробітниці лабораторії або остаточно виключити інші версії.

Таким чином, Вашингтон поки не пов'язує подію з біологічною зброєю, проте американська адміністрація продовжує очікувати від російської влади докладніших пояснень і даних про ситуацію.

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