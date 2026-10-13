Трамп зробив несподівану заяву про Путіна та Зеленського: хто сильніше хоче миру

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у припиненні війни проти України більше ніж президент Володимир Зеленський. Про це американський лідер заявив журналістам на авіабазі Joint Base Andrews. Трансляцію спілкування з представниками ЗМІ вів Білий дім.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час розмови Трампа запитали про ситуацію навколо раніше оголошеного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Журналісти звернули увагу президента США на повідомлення про нові російські атаки після заяви про перемир'я. Трамп у відповідь стверджував, що порушення нібито допускали обидві сторони.

Окремо американський президент висловився про перспективи мирного врегулювання. За його словами, і Путін, і Зеленський зацікавлені у укладенні угоди, проте поки що не можуть самостійно домовитися про необхідні умови.

"Путін та Зеленський хочуть укласти угоду, але вони не знають, як. Але ми змусимо їх укласти угоду", – заявив Трамп.

При цьому американський лідер окремо підкреслив, що, за його оцінкою, російська сторона прагне до домовленостей сильніших за українську.

"Насправді я думаю, що Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський", — сказав президент США.

Трамп також зазначив, що Вашингтон має домогтися готовності українського керівництва до укладання угоди.

"Я думаю, Путін хоче угоди, і ми повинні зробити так, щоб Зеленський захотів угоди", — додав він.

Водночас заяви американського президента власними силами не підтверджують, що Москва готова прийняти конкретні умови припинення війни. Незрозуміло й те, які саме домовленості Вашингтон вважає за можливі і на які поступки мають піти сторони.

Ключове питання залишається відкритим: чи зможе американська адміністрація досягти реального припинення бойових дій, якщо позиції Києва та Москви за умовами світу, як і раніше, розходяться.

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