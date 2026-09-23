Трамп зробив заяву про удари ЗСУ по РФ: до кого відправив Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив українській стороні, що питання використання терміналів Starlink для ударів по цілях на території Росії слід обговорювати безпосередньо з Ілоном Маском. Про це повідомила кореспондентка Newsmax Нана Саджая із посиланням на українського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовника журналістки, під час зустрічі Володимира Зеленського та Трампа в Нью-Йорку українська делегація торкнулася теми використання Starlink в операціях проти російських військових об'єктів.

"Ви повинні поговорити про це з Ілоном", — нібито відповів Трамп, маючи на увазі Ілона Маска.

Співрозмовник також охарактеризував зустріч Зеленського та Трампа як "дуже хорошу" та "дуже позитивну" з погляду тону переговорів.

На зустрічі, за даними джерела, обговорювалося й можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Українська сторона підтвердила готовність до такого формату домовленостей.

Паралельно продовжуються дипломатичні контакти навколо можливої деескалації. За інформацією Newsmax, українські переговорники мають зустрітися з представниками Франції, Німеччини та Великобританії для обговорення подальших кроків, а також ідей американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Після цього, як стверджує джерело, передбачається контакт із російською стороною.

Тема Starlink має особливе значення на тлі ударів Росії по Україні, що тривають. Київ прагне розширити можливості протидії російським ракетним та безпілотним атакам, у тому числі за рахунок ураження військових об'єктів, пов'язаних із запуском ракет.

При цьому опублікована інформація поки що ґрунтується на повідомленні журналістки з посиланням на анонімного українського чиновника і не супроводжується офіційним підтвердженням Білого дому чи Ілона Маска.

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