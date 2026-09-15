Трампа застукали за поцілунком з 35-річною помічницею: що відомо (ФОТО)

У мережі активно поширюється фотографія, на якій, як стверджують користувачі соцмереж, президент США Дональд Трамп нібито цілує свою 35-річну помічницю Наталі Гарп. Знімок швидко став вірусним, однак його справжність наразі не підтверджена, а достовірних доказів романтичних стосунків між політиком та його помічницею немає.

Дональд Трамп та Наталі Гарп. Фото: Х

Фотографія почала поширюватися під час перебування Трампа в Ірландії без Меланії. Американський президент відвідав свій гольф-курорт Trump International Golf Links у Дунбегу, де спостерігав за Відкритим чемпіонатом Ірландії. На тлі цього в соцмережах з’явився знімок чоловіка та жінки, яких користувачі ідентифікували як Трампа і Гарп. Деякі акаунти заявили, що фотографія нібито свідчить про роман між ними.

Однак, жодне надійне джерело не підтвердило ні справжність зображення, ні те, що між президентом США та його помічницею існують романтичні стосунки. Фото не публікували відомі міжнародні медіа, Білий дім або професійні фотоагентства. Також немає достовірної інформації про те, де саме та коли був зроблений цей кадр.

Додаткові сумніви викликає якість зображення. Воно поширюється переважно в низькій роздільній здатності, що ускладнює перевірку деталей та ідентифікацію людей. У соцмережах також припускали, що фотографія могла бути створена або відредагована за допомогою штучного інтелекту.

Хто така Наталі Гарп

Наталі Гарп працює виконавчим та спеціальним асистентом Трампа. Вона часто перебуває поруч із президентом і вважається однією з його найближчих помічниць.

Гарп також отримала прізвисько "людина-друкарка". Вона носить з собою портативний принтер і, за повідомленнями американських ЗМІ, друкує для Трампа позитивні новини та дописи із соціальних мереж.

Відомо, що Гарп справді супроводжувала Трампа під час поїздки до Ірландії. Після завершення турніру президент США також вручив трофей його переможцю Шейну Лоурі. Таким чином, присутність Наталі Гарп поруч із Трампом в Ірландії підтверджується, але вірусне фото поцілунку та припущення про роман наразі не мають достовірного підтвердження.