Американський політик-республіканець Борис Пінкус вважає, що рішення Дональда Трампа щодо Росії та України можуть посилити політичні проблеми президента США. За його словами, частина сенаторів уже висловила незгоду з підходом глави Білого дому, а в Конгресі обговорюють правові аспекти його дій.

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Серед іншого Пінкус заявив, що ситуація може стати серйозним випробуванням для Трампа. Водночас можливість імпічменту він пов’язав не лише з політикою щодо України, а й з іншими питаннями, які, на його думку, можуть викликати претензії до президента.

"Трамп боїться іншого. Він боїться Сенату, боїться, щоб там не було переваги опонентів. Тоді його можуть достроково усунути, і на його спадщині буде поставлено хрест", — сказав Пінкус.

Політик також заявив, що невдоволення президентом існує і серед самих республіканців. Однак, за його словами, напередодні виборів багато хто не готовий відкрито критикувати керівника власної партії, побоюючись політичних наслідків.

"Я не виключаю, що щонайменше троє-п’ятеро республіканців із багатьох питань, пов’язаних з Україною, голосуватимуть проти Трампа. Тому імпічмент Трампу неминучий", — заявив Пінкус.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін прагне провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб продемонструвати власну роль у світовій політиці. Водночас такий формат переговорів викликає питання щодо місця України в можливому обговоренні завершення війни. Про це заявив експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.