Трампа знову чекають у суді: в яку халепу потрапив президент США

CNN, Politico та MS NOW готують федеральний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через позбавлення їхніх журналістів доступу до комплексу Білого дому. Три медіакомпанії заявили, що мають намір домогтися через суд негайного відновлення акредитацій своїх кореспондентів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Про рішення звернутися до суду стало відомо в понеділок, 21 вересня. Напередодні, 19 вересня, журналістів цих видань не допустили на територію президентського комплексу, а їхні прес-акредитації були анульовані. За даними медіа, це сталося після рішення адміністрації Трампа обмежити їхній доступ.

У спільній заяві CNN, Politico та MS NOW повідомили, що вже поінформували уряд про майбутній позов. Медіа стверджують, що дії Білого дому порушують гарантовані Першою поправкою до Конституції США права преси.

"Уряд не має права вирішувати, про що повинна повідомляти або що повинна публікувати преса", — заявили представники трьох організацій.

Позивачі також стверджують, що акредитації журналістів були скасовані без належного попередження та процедури. На їхню думку, якщо таке рішення залишити без оскарження, це може створити загрозу для незалежної журналістики та права громадськості отримувати інформацію без втручання влади.

Три медіа мають намір звернутися до Окружного суду США у Вашингтоні. Вони просять суд у найкоротші строки визнати заборону неконституційною та не дозволити представникам адміністрації її виконувати.

Поки представники Білого дому та Міністерства юстиції США публічно не прокоментували майбутній позов. Таким чином, суперечка між адміністрацією Трампа та трьома великими медіа тепер може перейти з політичної площини до федерального суду, де питання законності обмеження доступу журналістів оцінюватиметься вже юридично.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп готує жорстке послання по одній з країн: чого чекати від виступу в ООН.



