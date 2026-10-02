Трампу потрібно розкрити очі: президентв США рознесли через скарги про дизель

Зростання вартості дизельного пального у США та Європі не можна однозначно пов’язувати з українськими ударами по російській нафтовій інфраструктурі. Водночас такі атаки справді можуть мати вплив на енергетичний ринок, оскільки обмежують можливості Росії отримувати доходи від експорту нафти та нафтопродуктів. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи заяви Дональда Трампа.

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За словами експерта, для України удари по нафтових об’єктах РФ мають передусім військове значення, адже російський експорт енергоносіїв залишається одним із джерел фінансування війни.

"Україна здатна впливати на світову економіку. І інколи вона впливає на світову економіку так, що це комусь не подобається. Але причина очевидна, бо ми впливаємо на здатність ворога нас вбивати", — заявив Клочок.

Водночас політолог звернув увагу на американську внутрішню політику. На його думку, Трампу необхідно пояснювати виборцям причини зміни цін на пальне, особливо напередодні проміжних виборів до Конгресу.

"Ці заяви лунають буквально за місяць перед початком проміжних виборів до Конгресу. І Трампу треба пояснити, чому піднімаються ціни", — зазначив Клочок.

Експерт вважає, що енергетична ситуація може стати для України додатковим переговорним аргументом. Якщо Вашингтон прагне стабільніших цін на нафту та дизель, одним із чинників для цього є припинення війни, хоча ключовим питанням залишається позиція Кремля.

"Щоб знизити ціну, йому треба дійсно зупинити російсько-українську війну", — наголосив Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейські партнери України мають власну стратегію щодо російсько-української війни, яка не на сто відсотків збігається з українськими інтересами.