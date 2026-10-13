Трампу сказали, що Китай та Росія допомагають Ірану: як відреагував президент США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у надання Росією та Китаєм суттєвої допомоги Ірану. На його думку, навіть якщо Москва та Пекін підтримують Тегеран, масштаби такого сприяння залишаються незначними. Про це глава Білого дому написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп прокоментував публікації та заяви про можливу співпрацю Росії, Китаю та Ірану на тлі загострення протистояння між Тегераном та Вашингтоном. Американський президент різко розкритикував тих, хто стверджує, що Москва та Пекін допомагають іранській владі.

"Якщо це і так, то на дуже низькому рівні, але я в це зовсім не вірю", — написав Трамп.

За його словами, Росія та Китай розуміють можливі ризики такого втручання. Президент США також наголосив, що американські структури швидко виявили б серйозну підтримку Ірану, якби вона справді мала місце.

"У них є що втрачати", — зазначив глава Білого дому, пояснюючи свою позицію.

Водночас Трамп не навів доказів, які б дозволяли незалежно оцінити масштаби можливої співпраці між трьома державами. Його заява відображає особисту оцінку ситуації, але сама по собі не підтверджує відсутність військових, технічних чи інших контактів між Москвою, Пекіном та Тегераном.

В останні роки повідомлення про взаємодію Росії та Ірану регулярно з'являлися у міжнародних ЗМІ. Окрема увага приділялася військовому співробітництву двох країн. Китай також підтримує економічні зв'язки з Іраном, незважаючи на американські обмеження.

Питання про те, чи Москва і Пекін Тегерану додаткову підтримку в умовах конфронтації зі США, залишається предметом міжнародної уваги. Для Вашингтона він має важливе значення, оскільки потенційне розширення співробітництва між противниками США може вплинути на баланс сил у регіоні.

Поки що Трамп демонструє впевненість у тому, що серйозна допомога Ірану не залишається непоміченою американською розвідкою. Однак конкретних даних, що підтверджують його висновки, в опублікованому повідомленні не представлено.

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