У Білому домі відреагували на обмеження Starlink для України

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила українським представникам, що не контролює роботу компанії SpaceX на тлі повідомлень про обмеження супутникового зв'язку Starlink в Україні. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в американській адміністрації.

Білий дім. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у середу ключові радники президента Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону. Українська сторона намагалася з'ясувати, чи приймав Вашингтон рішення про обмеження супутникового зв'язку та які кроки можуть поновити її стабільну роботу.

Американські чиновники, як стверджують джерела Axios, заявили, що не керують SpaceX. Водночас один із співрозмовників повідомив, що адміністрація Трампа має намір звернутися до компанії, щоб встановити причини того, що сталося.

Раніше радник президента України, спеціаліст з радіотехнологій Сергій Бескрестнов повідомив, що в ніч на 14 жовтня термінали Starlink почали відключатися під час руху безпілотників зі швидкістю понад 160 км/год. В окремих випадках проблеми виникали вже за швидкості понад 80 км/год. Це, за його словами, утруднило виконання бойових завдань, у тому числі використання дронів-перехоплювачів.

Володимир Зеленський також заявив про проблеми із супутниковим зв'язком та розвідданими після масованих атак. Він назвав рішення Ілона Маска обмежити роботу Starlink для України помилкою, яка може призвести до людських жертв.

У Міністерстві оборони України підтвердили, що обмеження швидкості зберігаються. Відомство продовжує переговори з партнерами та SpaceX, домагаючись стабільного надання послуг.

Окреме питання виникло навколо військової системи Starshield. За даними джерел "Української правди" в Силах оборони, обмеження торкнулися її роботи. Ілон Маск, у свою чергу, заявив, що Starshield належить уряду США та контролюється ним, а параметри використання визначають американські військові та президент.

Українські чиновники припускають, що обмеження могли бути пов'язані з тиском на Київ через удари по російських нафтопереробних заводах. Однак публічних доказів такого зв'язку не надано. Поки сторони з'ясовують причини збоїв, наслідки для воєнного зв'язку залишаються одним із ключових питань.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС готує заміну Starlink для України: коли запрацює альтернатива.



