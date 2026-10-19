У команді Трампа накинулися на Зеленського: з якими заявами слід бути дуже обережним

Міністр фінансів США Скотт Бессент різко розкритикував Володимира Зеленського після заяв українського президента про можливі обмеження у роботі супутникових систем Starlink та Starshield. Американський чиновник назвав такі звинувачення "вкрай безвідповідальними" і заявив, що адміністрація Дональда Трампа категорично заперечує причетність до подібних дій.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

Про це Бессент розповів в інтерв'ю NBC News, яке відбулося після розмови телеканалу із Зеленським. Під час розмови з українським лідером журналісти торкнулися питань розвідувальної інформації та роботи супутникового зв'язку, що має значення для України.

Зеленський стверджував, що американська сторона подала сигнал про обмеження роботи Starlink та Starshield. Журналістка попросила главу Мінфіну прокоментувати ці слова з урахуванням позиції Трампа, який раніше заперечував такі дії Вашингтона.

"Президент Трамп та держсекретар Рубіо категорично заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю вкрай безвідповідальним із боку президента Зеленського висувати такі звинувачення", — заявив Бессент.

При цьому міністр не зміг пояснити, чому за словами українського президента робота супутникової мережі могла погіршитися. На запитання щодо причин змін він відповів, що йому нічого про це не відомо.

Водночас Бессент знову наголосив, що позицію американської адміністрації, за його словами, було викладено досить ясно. Він також закликав Зеленського обережніше висловлюватись про дії Вашингтона і не робити заяв, які американська сторона вважає недостовірними.

Ситуація розгортається на тлі чутливих до Києва питань військової взаємодії зі США. Супутниковий зв'язок відіграє важливу роль у забезпеченні комунікації та координації українських сил, тому будь-які можливі обмеження викликають серйозне занепокоєння.

Поки що сторони публічно дотримуються протилежних позицій: Зеленський говорить про сигнали щодо обмежень, а представники адміністрації Трампа заперечують, що віддавали відповідні розпорядження. Причини очікуваного зниження якості роботи мережі в коментарях Бессента не були пояснені.

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