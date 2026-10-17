У Конгресі США готують удар по угоді Трампа з Путіним: деталі

У Конгресі США спробували заблокувати енергетичну угоду адміністрації Дональда Трампа з Росією. Член Комітету Палати представників із закордонних справ, демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроект, спрямований проти співпраці з Москвою у сфері дизельного палива. Про це повідомив сайт Комітету.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Документ передбачає заборону Американської корпорації міжнародного розвитку (DFC) на інвестиції у російську енергетику. Крім того, ініціатива передбачає анулювання загальних ліцензій, виданих Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) та заборону на видачу нових дозволів. Окреме становище зобов'язує адміністрацію запровадити санкції проти російського енергетичного сектора.

Законопроект підтримали 17 співавторів із Палати представників. Його автори вважають, що можлива угода не принесе американцям обіцяного економічного полегшення, проте дозволить Росії отримати додаткові доходи.

"Ця угода не знизить витрати для американського народу", — заявив Мікс.

За його словами, Москва отримає мільйони доларів, які можуть бути спрямовані на продовження війни проти України. Конгресмен також звинуватив Трампа у зближенні з Володимиром Путіним замість посилення підтримки Києва.

Ініціатива з'явилася на тлі суперечок щодо застосування санкцій, передбачених законом сенатора Ліндсі Грема. Раніше 22 конгресмена від Демократичної та Республіканської партій закликали президента без зволікання задіяти передбачені цим законом обмеження проти Росії.

Поки що сам факт внесення законопроекту не означає, що нові заходи вже набули чинності. Для цього документ має відбутися законодавчу процедуру.

Тим не менш, ініціатива демонструє, що енергетична політика Трампа стикається з опором усередині Конгресу. Якщо законопроект отримає необхідну підтримку, адміністрації доведеться враховувати додаткові законодавчі бар'єри під час реалізації домовленостей із Москвою.

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