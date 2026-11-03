У Конгресі США може різко скоротитися кількість союзників України: у чому причина

Проміжні вибори до Конгресу США можуть стати серйозним випробуванням української підтримки у Вашингтоні. Як пише Politico, незалежно від результатів голосування американську політику залишать одразу кілька впливових республіканців, які виступали за допомогу Києву.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Серед політиків – колишній лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, сенатори Том Тілліс, Білл Кессіді та Джон Корнін, а також конгресмени Дон Бекон і Майкл Макколл. Президент Українського конгресового комітету Америки Майкл Савків назвав їх звільнення втратою справжніх титанів серед прихильників України.

У Конгресі побоюються, що оновлення політичного складу призведе до скорочення кількості законодавчих ініціатив, які можуть реально вплинути на підтримку Києва. Один із помічників республіканців зізнався Politico, що може виявитися складніше зібрати двопартійну коаліцію та домогтися підтримки законопроектів з боку адміністрації Трампа.

Навіть можливий перехід контролю над однією чи обома палатами до демократів не вирішить проблему автоматично. Дональд Трамп збереже значний вплив на законодавчий процес, а республіканці залишаться важливим каналом взаємодії з Білим домом.

Додаткову тривогу викликає зміна поколінь усередині Республіканської партії. Деякі потенційні наступники політиків, що йдуть, займають менш сприятливу для України позицію. Зокрема, Енді Барр голосував проти закону про підтримку України, а можливий наступник Макколла Кріс Гобер раніше працював головним юрисконсультом Комітету, започаткованого Ілоном Маском.

При цьому республіканці, що йдуть, ще можуть ускладнити Трампу реалізацію його політичного порядку денного. Дон Бекон вже поставив під сумнів доцільність фінансування президентської програми, заявивши, що Трамп не сприймає Росію як супротивника США.

Таким чином, для Києва майбутні зміни в Конгресі можуть означати не просто зміну прізвищ, а серйозну перебудову всієї системи політичної підтримки у Вашингтоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп хоче перекроїти владу в Європі: розкрито підступний план Вашингтона.



