У Конгресі США придумали, як ударити по ракетах Путіна: з яким закликом звернулися до Трампа

Двопартійна група членів Палати представників США звернулася до Дональда Трампа із закликом домогтися для України доступу до супутникової системи Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска. Законодавці вважають, що ці технології можуть допомогти українським військовим виявляти російські пускові установки на території РФ. Про це повідомляє The Hill.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Лист підписали семеро республіканців та 16 демократів. Автори звернення переконані, що Вашингтон здатний одночасно допомогти Україні захистити життя людей та посилити стимули для Москви до переговорів.

"Усього одним телефонним дзвінком ви могли б одночасно врятувати життя — і дати Путіну більше стимулів для переговорів", — заявили конгресмени.

Вони також наголосили: якщо Україна не може надійно перехоплювати російські ракети, їй необхідно отримати можливість завдавати ударів за кошти, з яких їх запускають.

Серед республіканців, які підтримали ініціативу, — Джо Вілсон, Браян Фіцпатрік та Дон Бекон, відомі підтримкою України. Автори листа вважають, що російський лідер поки що не демонструє готовності припинити кровопролиття, незважаючи на заяви про необхідність завершити війну.

Законодавці також нагадали, що Київ уже звертався до Маски з проханням зробити виняток для України, проте вирішити питання на політичному рівні може саме американський президент. Ініціатива перегукується із зусиллями сенатора-республіканця Роджера Уікера, який домагається посилення підтримки України та очолює комітет Сенату із збройних сил.

Звернення з'явилося на тлі зростання стурбованості в Конгресі проблемами з використанням Starlink і військової системи Starshield. За повідомленнями ЗМІ, перебої у їхній роботі ускладнювали українські оборонні та наступальні операції.

Наразі законодавці намагаються переконати Білий дім переглянути підхід до використання супутникових технологій. Питання полягає не лише у доступі до Starlink: йдеться про те, чи готовий Вашингтон надати Києву додаткові можливості для протидії російським ракетним ударам та посилення тиску на Кремль.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Трамп дотримався санкцій проти Росії: у Білому домі розкрили позитивні сигнали з Кремля.



