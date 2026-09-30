У Конгресі США звернулися з жорсткою вимогою до Трампа щодо Росії

У Вашингтоні виникла нова суперечка навколо можливого пом'якшення санкцій проти Росії. Чотири члени Палати представників США – Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон – закликали президента Дональда Трампа не послаблювати економічний тиск на Москву, а, навпаки, посилити його.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Відповідне звернення опублікували співголови двопартійної групи підтримки України в Конгресі. Приводом стали повідомлення, що адміністрація Трампа розглядає можливість часткового зняття санкцій в обмін на звільнення російських політв'язнів.

Автори листа вважають, що подібна угода може дати Кремлю додатковий простір для маневру, коли Росія продовжує війну проти України. Законодавці наполягають: санкційний тиск має зберігатися доти, доки Москва веде бойові дії і залишається джерелом загроз для європейських союзників США.

Особливу увагу приділили конгресмени так званому "закону Грема". Закон був остаточно прийнятий Конгресом у вересні та підписаний Трампом 18 вересня. Документ передбачає розширення санкційного інструментарію США проти Росії та країн, які допомагають фінансувати її військову економіку.

У своєму зверненні Каптур, Фіцпатрік, Квіглі та Вілсон закликали Білий дім не затягувати з реалізацією нових обмежень. Вони очікують на перший пакет санкційних рішень до 18 жовтня — дати, зазначеної в законі як перший встановлений термін для дій адміністрації.

При цьому в самому Конгресі немає повної одностайності щодо конкретного механізму санкцій. Раніше низка демократів заявляла, що окремі положення закону можуть мати негативні економічні наслідки для США і виступали за доопрацювання підходу.

Тепер адміністрація Трампа має одночасно вести дипломатичні контакти з Москвою і визначатися з подальшим застосуванням санкційного законодавства.

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