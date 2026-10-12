У Сенаті пішли проти Трампа: «Гроші США не повинні фінансувати війну Путіна»

У Сполучених Штатах Америки спалахнув серйозний політичний конфлікт навколо рішення нової президентської адміністрації повернути на американський ринок нафтопродукти з країни-агресорки. Група з семи впливових сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, виступила з різким спільним протестом проти кроку Дональда Трампа, що дозволяє поновити імпорт дизельного пального з Російської Федерації.

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Парламентарі наголосили, що такі дії виконавчої влади прямо суперечать чинній законодавчій базі держави. Вони нагадали, що ще у 2022 році Конгрес ухвалив імперативну заборону на ввезення будь-яких російських енергоносіїв. Головною метою цього кроку було перекриття фінансових потоків для військової машини Кремля. Відповідно до закону, це обмеження має залишатися в силі аж до повної зупинки російської агресії проти України та усунення будь-яких безпекових загроз для держав-членів НАТО.

Окрім порушення суті санкційного режиму, законодавці висловили обурення ігноруванням процедур взаємодії між гілками влади. За їхніми словами, Білий дім ухвалив це рішення кулуарно, повністю проігнорувавши необхідність комунікації з Капітолієм. Вони акцентували, що адміністрація Трампа не провела жодних попередніх консультацій із Конгресом і не надала чіткого, передбаченого нормами законодавства обґрунтування для подібного винятку.

Позиція сенаторів залишається непохитною: Вашингтон має демонструвати солідарність із Києвом не лише на словах, а й через жорсткі економічні обмеження проти агресора.

"США не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, поки Росія продовжує вбивати українських мирних жителів, — йдеться у спільній заяві американських політиків, які вимагають невідкладного виправлення ситуації. — Адміністрація має негайно переглянути своє рішення".

Офіційний документ, який демонструє рідкісну для американського істеблішменту двопартійну єдність у питаннях зовнішньої політики, скріпили своїми підписами відомі представники обох таборів. З боку Демократичної партії свій протест висловили Джин Шахін, Річард Блюменталь та Рон Вайден, а від республіканців до них приєдналися Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс та Джон Кертіс. Наразі офіційної реакції Білого дому на цей демарш законодавців не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Путіна відреагували на пропозицію зміни влади в Україні.