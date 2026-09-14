У США готується розв'язка: що може дуже сильно вдарити по Росії

Майбутні вибори до Конгресу США можуть серйозно вплинути на подальшу політику санкції Вашингтона щодо Росії. Якщо демократи зможуть посилити свої позиції, це здатне відкрити дорогу до прийняття масштабного пакету обмежень, який раніше просуває сенатор Ліндсі Грем. Про це заявив сенатор Том Тілліс під час брифінгу для журналістів у Києві.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання щодо можливих змін американської політики після виборів, він запропонував орієнтуватися на результати голосувань з санкційних ініціатив у Сенаті.

За словами Тілліса, за відповідний законопроект раніше висловились 86 сенаторів. Політик вважає такий результат показовим: якщо ініціатива отримує близько 80 голосів у верхній палаті Конгресу, це свідчить про широку двопартійну підтримку.

"Це хороший орієнтир для підтримки в Сенаті США", — зазначив Тілліс, додавши, що подібна позиція, на його думку, здатна зберегтися навіть за незначної зміни складу палати після виборів.

Сенатор також дав зрозуміти, що аналогічна ситуація може скластися і у Палаті представників. Якщо голосування там завершиться переконливим результатом, це стане сигналом, що американський Конгрес, як і раніше, готовий підтримувати жорсткі заходи проти Росії.

При цьому Тілліс пов'язав позицію конгресменів із настроями американських виборців. За його словами, законодавці в більшості випадків намагаються відображати погляди своїх виборців, оскільки інакше ризикують втратити свої місця.

Таким чином, вибори у листопаді можуть стати важливим тестом для санкційної політики Вашингтона. Питання тепер не тільки в тому, хто отримає більшість, а й у тому, чи в Конгресі збережеться широка підтримка нових обмежень проти Москви.

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