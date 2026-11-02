У США шокували позицією Трампа: яке рішення президента може змінити все

Блогер Такер Карсон заявляв, що президент США Дональд Трамп може завдати ядерного удару по Ірану. І що нібито до такого кроку Трампа підштовхує прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив: американські видання пишуть про те, що Трамп реально розмірковує про можливість відновити удари по Ірану після виборів до Конгресу США.

“Він шукає зараз винуватців у затягуванні війни. Якщо він вибори програє, військова компанія в Ірані може відволікти увагу від цієї поразки і зосередити на військовому компоненті, що дасть можливість Трампу трохи перепочити від політики і зайнятися іншими речами”, — припустив експерт.

За його словами, навіть Трамп повинен розуміти, що використання ядерної зброї буде страшним прецедентом, який розв'яже руки що використання ядерки, приміром, тій же Росії чи іншим країнам.

“Чи дійсно Ізраїль виступає з такою ініціативою? Тут теж є питання, оскільки всі ж прекрасно розуміють наслідки і відсутність ядерної зброї в Ірану не означає, що до такого удару позитивно поставляться країни, які знаходяться довкола цієї країни. А їх позицію треба враховувати, тому що в один момент позиція щодо Ірану може змінитися і він може перетворитися на жертву”, — припустив Рейтерович.

За словами експерта, Карлсон більше намагається привернути увагу до себе та пройтися по Трампу. Однак, зазначив, Трамп людина дуже імпульсивна і яке рішення він ухвалить у певний момент, сказати складно.

“Єдине сподівання на те, що всі військові, які будуть супроводжувати цей процес, чітко пояснять президенту США, що це абсолютно неприпустима історія, навіть в контексті війни проти Ірану. За цим дуже уважно спостерігають в Росії, оскільки для них подібні речі ставили б подарунком. Адже вони діють по дуже простому принципу: якщо Штатам щось можна, то чому не можна нам? І в цьому плані це був би дуже поганий прецедент для всього світу”, — зазначив експерт.

Рейтерович висловив сподівання, що Трамп для нищівного удару, якщо вирішить його завдати, використає “матір всіх бомб”, а не ядерну зброю.

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