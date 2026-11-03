У США стартували вибори до Конгресу: коли чекати на перші результати

У Сполучених Штатах розпочалися проміжні вибори до Конгресу, які визначать політичний баланс в американському парламенті. Виборцям належить обрати всіх 435 членів Палати представників та 35 зі 100 сенаторів. Про це повідомляє CNN.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Голосування розпочалося вранці 3 листопада за місцевим часом. Першими дільниці відкрилися у штаті Вермонт – о 5:00 за східним часом, що відповідає полудню Києвом. Потім голосування почалося в інших штатах. Останніми до процесу приєднаються Аляска та Вашингтон, де ділянки мають відкритися об 11:00 за східним часом, а також Гаваї – опівдні.

Перші виборчі дільниці закриються о 18:00 за східним часом. За київським часом це буде вже перша година ночі 4 листопада. Після цього очікуються перші результати підрахунку голосів, хоча остаточна картина може прояснюватися поступово – у міру надходження даних із різних штатів.

Ще до основного дня голосування мільйони американців скористалися можливістю проголосувати достроково або надіслати бюлетені поштою. За даними, наведеними CNN, на початок дня таких виборців було вже понад 57 мільйонів.

Паралельно з виборами до Конгресу у 36 штатах проходять кампанії щодо обрання губернаторів. Таким чином, голосування визначить як склад федерального законодавчого органу, а й політичне керівництво значної частини американських штатів.

Проміжні вибори зазвичай розглядаються як важливий показник ставлення виборців до чинної адміністрації. Їхні результати здатні вплинути на подальшу роботу Білого дому з Конгресом, оскільки саме розподіл місць в обох палатах визначає можливості просування законопроектів та реалізації політичного порядку денного президента.

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