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У США вперше з часів Другої світової розстріляють військового та покажуть це у прямому ефірі

Дональд Трамп схвалив смертний вирок Нідалу Хасану, який убив 13 людей на військовій базі. Проте юридичні процедури ще можуть змінити плани американської влади

9 жовтня 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

Міністерство оборони США має намір публічно транслювати виконання смертного вироку колишньому армійському психіатру Нідалу Маліку Хасану, який влаштував масову стрілянину на базі Форт-Худ у 2009 році. За даними NBC News і Reuters, міністр оборони Піт Хегсет повідомив, що страту через розстріл заплановано на 3 грудня — того ж дня і години, коли стався напад.

У США вперше з часів Другої світової розстріляють військового та покажуть це у прямому ефірі

Смертний вирок колишньому армійському психіатру Нідал Маліка Хасану. Фото: з відкритих джерел

За словами глави Пентагону, вирок збираються виконати о 13:00. Представники відомства підтвердили намір організувати пряму трансляцію, але подробиць її проведення наразі не розкрили.

"Ми подбаємо про те, щоб люди могли це побачити, щоб це було публічно", — заявив Хегсет в інтерв'ю Real America's Voice News.

Він наголосив, що суспільство має розуміти наслідки подібних злочинів.

Раніше речник Пентагону Шон Парнелл повідомив, що президент Дональд Трамп офіційно схвалив страту. На питання про можливі останні звернення засудженого до американської влади Хегсет відповідати докладно не став.

Однак оголошена дата ще не гарантує, що кара відбудеться за графіком. Експерти з військового права припускають, що Хасан може звернутися до цивільного суду та домагатися перегляду питання законності свого тримання під вартою. Такі процедури можуть затягнути виконання вироку.

У листопаді 2009 року Хасан відкрив вогонь по військовослужбовцям, які перебували у чергах на медичне обстеження перед відправкою за кордон. Загинули 13 людей, ще 32 отримали поранення. Слідство встановило, що напад готувався заздалегідь.

Після затримання стрілок виявився паралізованим нижче за пояс. На суді він практично не заперечував доказів і називав себе солдатом, який перейшов на інший бік.

Якщо кара відбудеться, вона стане винятковою подією в історії американських збройних сил. Останній військовослужбовець США, розстріляний за вироком військового трибуналу, страчено 1945 року.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/us-livestream-army-execution-fort-hood-shooter-pentagon-official-says-2026-10-08/
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