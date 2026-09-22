У США, все ж таки, зізналися: чому Трампа нервують удари України по російських НПЗ

Президент США Дональд Трамп стурбований наслідками атак на російські нафтопереробні підприємства для світового ринку дизельного палива. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волтц.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами американського дипломата, увага Вашингтона пов'язана з роллю Росії на глобальному ринку нафтопродуктів. До війни РФ була великим нетто-експортером дизельного палива, тому перебої з виробництвом та постачанням можуть відбиватися не тільки на енергетичному ринку.

Волтц пояснив, що дизель використовується значно ширше, ніж у автомобільному транспорті. Він необхідний для роботи сільськогосподарської техніки, вантажівок, спецтехніки, а також використовується в авіації та судноплавстві.

Саме тому можливий дефіцит чи подорожчання дизельного палива здатне розповсюджуватись по всій економіці. Більш дорогі перевезення збільшують витрати виробників і постачальників, що у кінцевому підсумку може відбиватися вартості різних товарів.

"Ми не та країна, де продукти надходять безпосередньо з ферми на стіл", — зазначив Волтц, пояснюючи значення дизельного палива для американської економіки.

Таким чином, у Вашингтоні розглядають ситуацію на російському нафтовому ринку не лише як питання, пов'язане з війною, а й як фактор, здатний впливати на глобальні ціни.

Заява Волтца пролунала на тлі українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Атаки на НПЗ здатні скорочувати обсяги переробки нафти та впливати на доступність окремих видів палива.

При цьому американський представник пов'язав стурбованість Трампа саме із можливими наслідками для ринку дизеля та інфляції. Він підкреслив, що зміни вартості палива можуть зачіпати одразу кілька галузей – від сільського господарства та логістики до авіації та морських перевезень.

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