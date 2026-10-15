У США зростає обурення через курс Трампа щодо України: що може стати останньою краплею терпіння

Відносини Вашингтона та Києва опинилися під новим тиском після повідомлень про обмеження роботи військових терміналів Starlink в Україні. Українські чиновники підозрюють, що рішення могло бути пов'язаним з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Однак прямих доказів того, що американський президент доручив Ілону Маску обмежити зв'язок, поки що не надано. Про це пише The Wall Street Journal.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Напруженість посилилася і натомість спроб Трампа прискорити завершення війни. За даними видання, американський президент обговорював можливість угоди, пов'язаної з російським дизельним паливом, критикував Володимира Зеленського і заявляв про енергетичне перемир'я, яке, як повідомлялося, незабаром було порушено російською стороною.

У Республіканській партії також зростає невдоволення тим, що відбувається. Конгресмен Браян Фіцпатрік заявив, що ситуація зі Starlink вимагає серйозного розслідування. Якщо з'ясується, що американські відомства справді обмежували військовий доступ України до супутникового зв'язку, Конгрес може розглянути заходи проти відповідальних структур, включаючи зупинення їхнього фінансування.

Білий дім у відповідь підкреслив, що президент і його команда, як і раніше, прагнуть сприяти завершенню війни та розраховують на мирну угоду.

За даними європейських та українських чиновників, проблеми із супутниковим зв'язком виникли після попереджень про можливе скорочення американської розвідувальної підтримки та постачання зброї. Представники США, втім, заперечують, що такі загрози надходили.

Додатковим джерелом конфлікту стали удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Київ розглядає їх як спосіб позбавити Москву прибутків для продовження війни. Трамп, згідно з публікацією, побоюється, що атаки здатні вплинути на світові енергетичні ціни та інтереси американських споживачів.

Особливо гостро протиріччя виявилися на зустрічі в Майамі 9 жовтня. За даними WSJ, помічники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер обговорювали з українськими та європейськими представниками нові умови врегулювання, одночасно порушивши питання про можливу угоду з російським дизельним паливом.

Саме ця перспектива викликала обурення частини республіканців: вони побоюються, що Москва отримає економічні переваги без порівнянних поступок. Тепер питання полягає не лише в долі Starlink, а й у тому, наскільки далеко Вашингтон готовий зайти, добиваючись від Києва зміни воєнної стратегії.

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