У Трампа вирішили захистити Путіна перед Європою: яку жорстку вимогу озвучили

Протягом останніх тижнів представники Пентагону закликали посадовців кількох країн НАТО пом’якшити публічні заяви щодо російської загрози. У Вашингтоні вважають, що окремі висловлювання європейських лідерів і чиновників можуть негативно впливати на безпеку континенту, повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел видання, американські застереження стосувалися, зокрема, Литви, Латвії та Естонії. Водночас наразі невідомо, чи звертався Вашингтон із подібними рекомендаціями до урядів інших європейських держав.

У Пентагоні відмовилися детально коментувати цю інформацію, зазначивши, що приватні переговори між союзниками мають залишатися конфіденційними.

Один зі співрозмовників Reuters розповів, що американську сторону непокоїли заяви європейських лідерів про складне становище Росії. Зокрема, йшлося про оцінки, згідно з якими Москва опинилася в глухому куті та вдається до дедалі відчайдушніших кроків через фактичне уповільнення російського вторгнення в Україну.

Серед американських посадовців, які висловлювали такі застереження, був керівник політичного управління Пентагону Елбридж Колбі. Він також відіграє важливу роль у перегляді чисельності американського військового контингенту в Європі.

Водночас журналістам не вдалося з’ясувати, хто ще з представників США брав участь у відповідних переговорах.

Портал "Коментарі" вже писав, що загрози висадки російських військ у Херсоні наразі немає, однак після проведення гуманітарної місії в Олешках ворог може посилити обстріли міста. Такий сценарій є цілком реальним. Про це в ефірі Radio NV заявив засновник благодійної організації "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний.