У Трампа з’явився новий важіль проти Кремля: що змінює закон Грема

Рішення Палати представників США посилити санкційний тиск на Росію збіглося в часі з черговою масованою атакою РФ по Україні. Прямий причинно-наслідковий зв’язок між цими подіями встановлювати некоректно, адже такі удари готуються заздалегідь. Водночас політичний сигнал цієї синхронності очевидний: Вашингтон посилює тиск на Москву, а Кремль демонструє силу на полі бою. Що насправді може означати ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема для подальшої політики США щодо Росії? І чи може посилення санкцій змінити розрахунки Кремля та його готовність до подальшої ескалації? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Спроби впливу РФ на американський політикум та Трампа провалилися

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун зазначив, ухвалення цього законопроєкту може означати те, що рішення, яке планувалося вже понад півтора роки, коли Лінсі Грем вперше почав говорити про можливість введення санкцій і обмежень проти торгівельних партнерів Росії і самої Росії, досягло своєї кульмінації. Зараз напередодні виборів.

"Я розглядаю прийняття цього рішення не стільки як спробу надзвичайно вплинути на Російську Федерацію, скільки бажанням якось увіковічнити і закарбувати пам'ять Лінсі Грема. І, як на мене, для Росії це, безперечно, неприємний сигнал. У першу чергу, сигнал про те, що її спроби впливу на американський політикум, особисто на президента Трампа, не змогли дати результату у вигляді індульгенції на вбивство українців від тероризму на нашій території", – зазначив політолог.

Він продовжує, тому те, що закон вже прийняли і те, що він очікує на підпис президента Трампа, вказує на те, що немає такого однозначного впливу росіян на будь-які рішення американської адміністрації і парламенту.

"І наявність у руках Трампа тепер серйозного важелю впливу для законного та легітимного контролю Індії, Китаю, підсанкційних російських осіб, "тіньового флоту" та багатьох інших, скажімо, сфер життя Російської Федерації і бандитів, створює шанси для того, щоб більш вдало використовувати ці механізми впливу проти самої Росії, проти її друзів, які в неї закуповують нафту і нафтопродукти. Але з іншого боку, треба відзначити, що багато положень цього законопроєкту не передбачають ультимативності в діях, а можуть використовуватися на розгляд самого американського президента. Тому це є другою стороною цієї стратегії батога і пряника Трампа. Коли з одного боку він каже, що може використовувати санкції і краще вам піти на компроміси, а, з іншого боку, каже, що може не вводити обмеження, якщо це відбудеться", – зазначив Максим Джигун.

Говорячи про чи може це змінити розрахунки Кремля, то, на думку співрозмовника порталу "Коментарі", швидше ні, але до моменту, поки Росія не ослабне настільки, щоб відчувала просто нездатність продовжувати бойові дії. Доки це не відбудеться, Росія буде продовжувати воювати.

"Росія використовуватиме принаймні цю зиму, як можливість повпливати на розрахунки Києва. Але ми знаємо, що досвід попередніх років не дав ніяких результатів і призвів лише до того, що Росія втрачала війська, потенціал, тоді, коли українці лише більш укорінювалися в думці, що з росіянами ні на який компроміс йти не можна", – підсумував експерт.

Путін відповів ракетами на законопроєкт Грема

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, Палата представників США справді ухвалила законопроєкт Ліндсі Грема про різке посилення санкційного тиску на Росію. 262 конгресмени проголосували "за", 159 — "проти".

"Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Москві обходити санкції. Окремі обмеження стосуються російських чиновників, банків та "тіньового флоту". Тепер документ має надійти на підпис Дональду Трампу. Путін відповів одразу. Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Під ударом опинився Київ та декілька інших великих українських міст. Росіяни застосовували ударні БПЛА, крилаті ракети та балістику. Тобто відповідь Москви на тлі рішення у Вашингтоні ми побачили буквально одразу: ракети по українських містах. Зрозуміло, що військова операція такого масштабу готується заздалегідь, тому говорити про прямий причинно-наслідковий зв’язок було б некоректно, але політично символізм цієї ночі важко не помітити", – зазначив експерт.

Вадим Трюхан зауважив, Америка справді ухвалила один із найжорсткіших санкційних інструментів проти Росії. Путін у цей самий час продемонстрував свій головний аргумент – балістичні та крилаті ракети по українських містах. І, можливо, кращої аргументації на користь закону Ліндсі Грема Кремль сьогодні дати просто не міг. Вашингтон проголосував. Путін відповів одразу – ракетами.

"Насправді для пояснення Конгресу США, чому Росію потрібно не вмовляти, а примушувати, не потрібні довгі аналітичні записки. Достатньо просто подивитися цієї ночі на небо над Києвом", – резюмував екс-дипломат.

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