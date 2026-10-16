У Трампа залишилося три дні: у Конгресі виставили жорстку вимогу щодо Росії

Група з 22 конгресменів США закликала президента Дональда Трампа у повному обсязі задіяти передбачені законом санкційні заходи проти Росії та Ірану. Звернення опубліковане на сайті голови Комітету із закордонних справ Палати представників Майкла Маккола.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Законодавці наполягають, що Вашингтон має посилити економічний тиск на Кремль на тлі підготовки Росії до чергової зимової кампанії проти України. На їхню думку, нові обмеження здатні змусити Володимира Путіна серйозніше ставитись до мирних переговорів.

У листі конгресмени подякували Трампу за підписання закону про санкції проти Росії та Ірану 2026 року і вимагали сумлінно виконати його положення до 18 жовтня. Цей термін передбачає, що президент має або вжити відповідних заходів, або письмово пояснити Конгресу причини відстрочки.

Серед ключових вимог – запровадження обов'язкових санкцій проти російських чиновників, олігархів, банків та державних підприємств, а також іноземних структур, які допомагають Москві обходити обмеження.

Окремий пункт стосується вторинного мита на великих покупців російських енергоресурсів. Йдеться насамперед про Індію та Китай, які залишаються важливими ринками збуту російської нафти. Конгресмени також вимагають посилити боротьбу з тіньовим флотом, фінансовими посередниками та закордонними установами, які беруть участь у обході санкцій.

Водночас законодавці пропонують передбачити тарифні винятки для союзників США, які активно скорочують залежність від російських енергоносіїв. Вони також наполягають на посиленні парламентського контролю та публікації вимірних показників ефективності санкційної політики.

До встановленого терміну адміністрація має повідомити, які обмеження та мита планується запровадити, чи можливі відстрочки та яким чином Вашингтон оцінюватиме результати вжитих заходів.

Крім того, конгресмени висловили стурбованість угодою США та Росії у сфері дизельного палива та закликали відкликати відповідну ліцензію, видану Міністерством фінансів США.

Таким чином тиск на Білий дім посилюється: законодавці вимагають конкретних рішень, здатних скоротити доходи Москви від експорту енергоресурсів та ускладнити фінансування війни проти України.

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