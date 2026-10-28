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У Вашингтона дозрів новий план: США пояснили, чим хочуть підштовхнути Росію до мир

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що можливе розширення експорту російського дизельного палива розглядається як економічний аргумент на користь припинення війни проти України

28 жовтня 2026, 09:36
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Кравцев Сергей

Адміністрація Дональда Трампа розглядає економічні стимули як один із способів домогтися припинення війни Росії проти України. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що підхід Вашингтона передбачає демонстрацію Москві потенційної вигоди від зниження інтенсивності конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю урядовця телеканалу CNBC.

У Вашингтона дозрів новий план: США пояснили, чим хочуть підштовхнути Росію до мир

США. Фото: із відкритих джерел

За словами Райта, війна триває майже п'ять років і має важкі наслідки для обох сторін. Він назвав те, що відбувається катастрофою для України, і заявив, що російська економіка також стикається з серйозними труднощами. У цій ситуації президент США намагається знайти дипломатичний шлях до завершення бойових дій.

Окремо міністр прокоментував ситуацію із російським дизельним паливом. За його твердженням, Росія відчуває дефіцит цього продукту і нині неспроможна експортувати їх у колишньому обсязі. Можливість збільшити виробництво та постачання на світовий ринок Райт представив як потенційний стимул для Москви.

"Це спроба покласти перед Росією пряник", — пояснив міністр.

Він додав, що Вашингтон прагне показати російському керівництву економічні переваги зниження конфлікту.

Таким чином, мова, за версією американської адміністрації, йдеться не про безумовну поступку Росії, а про спробу використовувати торгові можливості для зміни її політичних рішень. Однак конкретні умови передбачуваної угоди щодо дизельного палива, терміни її можливого набуття чинності та механізми реалізації у наведених заявах не розкриваються.

Ключове питання полягає в тому, чи зможе економічний розрахунок вплинути на позицію Кремля та призвести до реальних кроків щодо припинення війни. Сама заява Райта не означає, що відповідну угоду вже укладено або що експортні обмеження офіційно скасовано.

Поки що Вашингтон позначає можливий інструмент тиску через вигоду, але ефективність такого підходу залежатиме від конкретних умов домовленостей та готовності сторін виконувати взяті зобов'язання.

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Джерело: https://www.cnbc.com/video/2026/10/27/watch-cnbcs-full-interview-with-energy-secretary-chris-wright.html?&qsearchterm=Chris%20Wright
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