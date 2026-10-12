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Угода Трампа з Путіним дала тріщину: гучна заява сенаторів США

Семеро республіканців і демократів звинуватили адміністрацію Трампа у відступі від закону і зажадали негайно переглянути рішення, що дозволяє ввозити російське дизельне паливо до США

12 жовтня 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

Рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива викликало різку реакцію у Конгресі. Сім американських сенаторів від обох провідних партій виступили проти цього кроку, заявивши, що Вашингтон не повинен підтримувати доходи Росії, доки триває війна проти України.

Угода Трампа з Путіним дала тріщину: гучна заява сенаторів США

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Спільну заяву підписали Джин Шахін, Сьюзан Коллінз, Річард Блюменталь, Ліза Мурковскі, Рон Уайден, Том Тілліс та Джон Кертіс. Політики стверджують, що рішення адміністрації суперечить чинному законодавству та може забезпечити Москві додаткові фінансові ресурси.

У своєму зверненні сенатори нагадали, що 2022 року Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, прагнучи обмежити фінансування російської агресії за рахунок американських грошей.

"Конгрес чітко заявив: США не повинні імпортувати нафту з Росії, поки вона не припинить свою агресію проти України і не відмовиться від погроз на адресу наших союзників по НАТО", — йдеться у заяві.

Автори звернення вважають, що дозвіл на імпорт російського дизельного палива прямо суперечить встановленим обмеженням. Крім того, вони заявили, що адміністрація не проконсультувалася з Конгресом і не надала пояснень, яких на думку сенаторів вимагає законодавство.

Особливе обурення політиків викликав ризик того, що закупівля палива можуть приносити Росії доходи на тлі бойових дій, що продовжуються, і загибелі мирних жителів України.

"Сполучені Штати не повинні кидати Путіну фінансове рятувальне коло, доки Росія продовжує вбивати мирних громадян України", — наголосили сенатори.

Вони вимагали від адміністрації Трампа негайно змінити курс. При цьому заява демонструє, що рішення щодо російського палива стало предметом відкритої розбіжності між Білим домом та представниками обох партій у Конгресі.

Головне питання тепер полягає в тому, чи піде за критикою політичний перегляд рішення і які аргументи адміністрація представить на захист своєї позиції.

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Джерело: https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-and-6-bipartisan-senatorsstatement-on-legality-of-imports-of-russian-diesel-fuel
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