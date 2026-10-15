Україна без розвідки та Starlink: Конгрес США озвучив свою позицію

Група підтримки України в Конгресі США висловила стурбованість можливим припиненням передачі Києву американських розвідданих та обмеженнями на використання супутникової мережі Starlink. Про це йдеться у заяві, опублікованій групою у соціальній мережі X.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Американські законодавці наголосили, що розвідувальна підтримка відіграє важливу роль у захисті України від російських атак. За їхніми словами, Конгрес неодноразово заявляв про необхідність надавати Києву відповідну інформацію, щоб допомагати рятувати життя людей на тлі ударів Росії, що тривають.

Окрему увагу у заяві приділено Starlink – супутниковій системі зв'язку, яка має велике значення для комунікацій в Україні. У групі зазначили, що доступ України до мережі оплачують союзники США і виступили проти рішень, здатних обмежити цю можливість.

"Обмеження, які наражають громадянське населення на небезпеку, є неприйнятними і не будуть схвалені Конгресом", — заявили представники групи.

Позиція законодавців демонструє стурбованість можливими наслідками змін до американської політики підтримки Києва. Розвідувальні дані допомагають Україні оцінювати військові загрози, а супутниковий зв'язок забезпечує комунікацію за умов, коли традиційна інфраструктура може бути пошкоджена або недоступна.

При цьому заява групи сама по собі не означає, що розвідувальна підтримка вже припинена або доступ до Starlink обмежений. Йдеться про реакцію конгресменів на погрози та можливі сценарії, які, за їхньою оцінкою, здатні вплинути на безпеку українців.

Заява також наголошує, що питання допомоги Україні залишається предметом політичних дискусій у США. Законодавці, які виступають за підтримку Києва, дають зрозуміти: рішення, які можуть послабити захист цивільного населення, зустрінуть опір у Конгресі.

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