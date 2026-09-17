«Україна і Росія зайшли в глухий кут»: у США назвали шлях до нового перемир’я

Україна та Росія наразі не можуть досягти остаточної домовленості про завершення війни, однак Вашингтон бачить можливість поступового просування через окремі домовленості про припинення вогню. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Віттакер в ефірі Fox News.

Метью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Київ і Москва опинилися у фактичному тупику після попередніх спроб просунутися до мирної угоди. Однією з причин американський дипломат назвав ситуацію на полі бою: обидві сторони прагнуть покращити власні позиції та демонструють результати своїх військових операцій.

Віттакер звернув увагу і на підготовку до зимового періоду. За його оцінкою, Росія розраховує отримати додаткові переваги взимку, якщо її військова стратегія спрацює.

На цьому тлі, за словами американського представника, одним зі способів зрушити переговорний процес можуть стати домовленості щодо окремих сфер, де сторони здатні домовитися про припинення ударів.

Серед можливих напрямків Віттакер назвав енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об’єкти. Такий підхід передбачає не негайне укладення всеосяжної мирної угоди, а поступове створення окремих зон деескалації.

Ця позиція перегукується з нинішньою дипломатичною лінією щодо так званого енергетичного перемир’я. Україна заявляє про готовність до відповідних домовленостей, а Вашингтон продовжує наполягати на пошуку практичних кроків для зниження інтенсивності війни.

Водночас останні події свідчать, що домовленості залишаються нестабільними. Fox News напередодні повідомляв про нові удари Росії та України по енергетичних об’єктах попри дипломатичні зусилля щодо припинення таких атак.

Тому зараз йдеться не про готовий мирний план, а про пошук проміжних домовленостей, які могли б зменшити кількість ударів і створити умови для подальших переговорів.

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