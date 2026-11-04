Україна може отримати тисячу нових ракет: США розкрили характеристики секретної розробки

США прискорюють підготовку нової далекобійної ракети для України. Військово-повітряні сили США звернулися до оборонних компаній із запитом щодо можливостей виробництва та постачання озброєння в рамках програми Extended Range Attack Munition (ERAM). Про це повідомляє Air Force Times.

США. Фото: із відкритих джерел

В опублікованому запиті американські військові розкрили основні вимоги щодо перспективної розробки. Йдеться про крилату ракету масою близько 230 кілограмів, здатну долати понад 463 кілометри. Її швидкість має перевищувати 0,6 Маха, а точність влучення становитиме до 10 метрів навіть в умовах активної радіоелектронної протидії.

Боєприпас повинен забезпечувати не тільки вибухову та осколкову поразку, але й мати обмежену здатність пробивати перешкоди. У ВПС США характеризують ERAM як нове покоління доступної зброї, розрахованої на масове застосування у бойових умовах.

Відповіді від потенційних виробників американська сторона очікує до 19 листопада. При цьому терміни реалізації проекту виглядають особливо амбітно: перші поставки більш ніж тисячі ракет мають розпочатися не пізніше трьох місяців після підписання контракту. Завершити весь процес заплановано протягом 15 місяців.

Розробка ERAM ведеться не перший рік. Ще у 2024 році ВПС США уклали угоди з компаніями Zone 5 Technologies та CoAspire на створення прототипів дальнобійного озброєння. У січні 2026 року на авіабазі Еглін у Флориді вже відбулися випробування бойової частини із реальним підривом.

Новий запит свідчить про перехід проекту до наступного етапу підготовки масштабного виробництва. Якщо плани буде реалізовано, Україна може отримати додатковий інструмент для ураження важливих військових об'єктів супротивника на значній відстані від лінії фронту.

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