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Україна розраховує на тиск Пекіна на Кремль: Зеленський очікує підсумків діалогу Трампа з Сі

«Ми готуємося на місцевому рівні»: Президент розповів про формування зимового пакета ППО та переговори лідерів США і КНР

25 вересня 2026, 13:56
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Недилько Ксения

Офіційний Київ очікує на зворотний зв'язок від Білого дому щодо результатів обговорення українського питання під час нещодавніх перемовин лідерів США та Китаю. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що напередодні зустрічі Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном він особисто звернувся до американського колеги з проханням актуалізувати тему російської агресії та закликати Пекін використати свій важіль впливу на керівника Кремля.

Україна розраховує на тиск Пекіна на Кремль: Зеленський очікує підсумків діалогу Трампа з Сі

Путін, Трамп і Сі Цзіньпін

"Переговори між очільниками Сполучених Штатів та Китайської Народної Республіки вже завершилися, — зауважив Володимир Зеленський, окреслюючи поточний стан комунікації із Вашингтоном. — Проте українська сторона наразі ще не отримала детальних відомостей від американської команди стосовно цієї конкретної частини їхнього діалогу".

Окрім дипломатичного треку, глава держави приділив значну увагу внутрішній безпеці країни у холодний період. За словами президента, влада чітко усвідомлює ризики та активно готується до ймовірного посилення російських терористичних атак, спрямованих проти об'єктів критичної інфраструктури.

"Розробка планів забезпечення стійкості нашої системи зараз здійснюється безпосередньо на місцевих рівнях, — наголосив Володимир Зеленський. — Реалізація та виконання всіх затверджених заходів перебуватимуть під суворим контролем".

Паралельно з цим держава веде активну роботу над формуванням спеціального зимового пакета протиповітряної оборони. Країна має гостру потребу у додаткових зенітних комплексах, а також у постачанні боєприпасів до вже розгорнутих систем. Для оперативного пошуку та залучення цих засобів на міжнародній арені наразі мобілізовано спільні зусилля Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України поділився тим, як переконував Трампа у небажанні РФ припиняти війну.



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