Україна ще буде жалкувати за Трампом: розкрито приголомшливий сценарій жорсткого плану США



















Політичний оглядач Віталій Портников вважає, що навіть перемога демократів не означатиме автоматичного усунення Трампа від влади. Вирішальним чинником стане позиція республіканців, які мають зберегти або втратити довіру до власного президента.

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"Ніксон пішов у відставку, тому що він зрозумів, що він позбувся підтримки власної партії. Якщо Дональд Трамп не позбудеться підтримки у власної партії, він контролює її набагато краще, ніж Річард Ніксон. І йому нічого не загрожує, і ніяка перемога демократів не завадить йому бути президентом Сполучених Штатів до закінчення терміну своїх повноважень", — зазначив Портников.

За його словами, серйозні розслідування в Конгресі потенційно можуть змінити ставлення республіканців до Трампа. Проте навіть початок процедури імпічменту не гарантує швидкого завершення президентських повноважень. Для усунення президента необхідна підтримка двох третин сенаторів, присутніх під час голосування.

Водночас Портников застерігає: можливий відхід Трампа не обов'язково буде вигідним для України. Якщо президентське крісло посяде віцепрезидент Джей Ді Венс, американський курс щодо Києва може стати ще жорсткішим.

"Якщо відбудеться тільки імпічмент Дональда Трампа, зовнішньополітичний і внутрішньополітичний курс Сполучених Штатів не тільки не зміниться, а загостриться. [...] Я впевнений, що віцепрезидент Джей Ді Венс зробить це з набагато більшою рішучістю, ніж Дональд Трамп", — наголосив оглядач.

Портал "Коментарі" вже писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа може мати ширші цілі у переговорах щодо завершення війни в Україні, ніж просто припинення бойових дій. Дипломатичний процес потенційно може стати для Вашингтону інструментом перебудови міжнародних відносин і зміни балансу сил між провідними державами.