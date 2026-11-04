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Україна точно розчарується результатами вибрів у США: журналіст зхробив тривожний прогноз

Демократи отримали більшість у Конгресі, але це не означає автоматичного відновлення американської допомоги

4 листопада 2026, 12:40
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Клименко Елена








Результати проміжних виборів у США можуть вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні, однак не варто очікувати, що зміна балансу сил у Конгресі автоматично призведе до перегляду американської політики щодо України. Навіть якщо демократи отримають більшість, визначальну роль у зовнішньополітичному курсі й надалі відіграватиме президент Дональд Трамп. Натомість американську політику може охопити ще більша невизначеність. Про це заявив публіцист і політичний оглядач Віталій Портников в ефірі "Суспільного". 

Україна точно розчарується результатами вибрів у США: журналіст зхробив тривожний прогноз

Фото: з відкритих джерел

За його словами, демократи мають шанси отримати контроль над Палатою представників, а також можуть поборотися за більшість у Сенаті. Проте навіть такий результат не гарантує суттєвих змін у ставленні Вашингтона до російсько-української війни.

Портников нагадав, що під час першого президентського терміну Трампа демократи контролювали обидві палати Конгресу, однак це не призвело до принципових змін у зовнішній політиці. Натомість між Білим домом і законодавцями відбувалася постійна конфронтація.

"Я думаю, що ми можемо говорити не стільки про зміни в політиці, скільки про хаотизацію політики", — наголосив оглядач. 

Він пояснив, що Трамп навряд чи захоче демонструвати слабкість у протистоянні з демократами, адже для нього важливим завданням залишається визначення майбутнього кандидата від республіканців на президентських виборах 2028 року. Тому замість політичних компромісів США можуть очікувати тривала боротьба, розслідування та виклики представників адміністрації до Конгресу.

Водночас Портников не виключає, що за певних обставин Україна зможе отримати додаткову підтримку. Наприклад, відповідні положення можуть включити до військового бюджету, якщо Трампу буде потрібна підтримка законодавців для його ухвалення.

Портал "Коментарі" вже писав, що можлива перемога демократів на виборах до Конгресу США може суттєво вплинути на відносини Вашингтону з Москвою. Зокрема, контакти американської адміністрації з Кремлем, які передбачають обговорення спільних економічних проєктів, можуть поступово згортатися.   



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=M3rtqa0PiAU
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