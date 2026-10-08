Українці в США опинилися на межі депортації: що затіяв Трамп

Понад 100 тисяч українців, які перебувають у США після втечі від війни, опинилися в очікуванні на рішення адміністрації Дональда Трампа. До 19 жовтня Білий дім має визначити долю їхнього тимчасового захищеного статусу TPS, проте, як пише Politico, влада може обрати незвичайний варіант – не приймати офіційного рішення.

Українці у США. Фото: з відкритих джерел

У такому разі чинний захист формально закінчиться, але українці автоматично отримають ще шість місяців. Водночас вони опиняться у невизначеному становищі щодо свого подальшого статусу у США.

За даними видання, деякі законодавці від обох партій вимагають повноцінного продовження TPS для українців. Однак у Конгресі обговорюють і запасний сценарій – дозволити захисту закінчитися без рішення про її продовження чи скасування.

Подібний підхід вже використовували щодо громадян Сальвадора. Після закінчення терміну дії їхнього захисту у вересні адміністрація допустила автоматичне продовження ще на півроку.

Співрозмовник Politico, знайомий із міжпартійними консультаціями, вважає такий варіант політично зручним для Білого дому. Він дозволить адміністрації не відмовлятися від жорсткої міграційної лінії, але одночасно уникнути різкої критики через можливу депортацію українців до країни, де триває війна.

Втім, противники TPS виступають за припинення таких програм. Вони стверджують, що тимчасовий захист нерідко продовжується на невизначений термін та може створювати додаткову конкуренцію американським працівникам.

При цьому багато республіканців та демократів підтримують збереження статусу для українців. Сенатор Джин Шахін закликала адміністрацію продовжити захист, а двопартійна група сенаторів раніше направила відповідне звернення до керівництва Міністерства внутрішньої безпеки та Держдепартаменту.

Законодавці також вказують на економічний фактор: українці з TPS працюють у транспорті, охороні здоров'я та будівництві, тому масова втрата ними права на перебування може вдарити по цих сферах та збільшити витрати для американських споживачів.

Окремий законопроект пропонує продовжити TPS для українців до 2029 року. Однак остаточного рішення поки що немає. За даними Politico, на позицію адміністрації впливають і відносини Вашингтона із Києвом. Одне з джерел видання прямо заявило: "Зараз немає жодного стимулу робити щось позитивне для України".

Тим часом, російські удари по українських містах тривають, а значна частина території країни залишається під контролем РФ. Це дає українцям додаткові аргументи на користь продовження захисту, проте доля TPS залишається невизначеною.

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