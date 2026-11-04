Українка Вікторія Спарц втратила крісло у Конгресі США: хто її обійшов

Конгресвумен українського походження Вікторія Спарц зазнала поразки на виборах до Палати представників США. Її суперник, демократ Джей Ді Форд, здобув перемогу в п'ятому виборчому окрузі штату Індіана, набравши 51,66% голосів проти 48,34% у чинної конгресумен.

Вікторія Спарц. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє The Hill, Форд є сенатором штату Індіана. Його перемога стала несподіванкою, оскільки округ традиційно вважався республіканським і раніше не належав до конкурентних для демократів.

Видання зазначає, що результат виборів став тривожним сигналом для Республіканської партії, яка розраховувала зберегти підтримку в округах, які десятиліттями вважалися її політичними оплотами.

Особливу увагу привертає той факт, що Форд стане першим більш ніж за 30 років представником Демократичної партії від Індіани в Палаті представників США.

Вікторія Спарц народилася 1978 року в Чернігівській області України, а згодом переїхала до Сполучених Штатів. 2021 року вона стала першою українкою, обраною до американського Конгресу.

За часи політичної кар'єри Спарц неодноразово висловлювалася критично про Україну. Зокрема, у 2024 році вона проголосувала проти законопроекту про додаткову допомогу союзникам США, який передбачав надання Україні близько 60 млрд доларів. Також конгресвумен підтримувала низку заяв Дональда Трампа щодо Києва.

Тепер місце Спарц у Палаті представників займе Джей Ді Форд. Підсумки голосування означають втрату республіканцями ще одного традиційно лояльного округу і стають частиною масштабніших змін політичного балансу в США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп знайшов пояснення поразки на виборах: удари України по РФ вже ні до чого.



