Український військовий різко відреагував на слова Трампа, що Україна нічого не надала США

Український військовослужбовець і громадський активіст Віталій Овчаренко різко відреагував на слова президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон надав Україні значну допомогу, але натомість нібито нічого не отримав. У відповідь він нагадав про 18 українських військових, які загинули в Іраку під час підтримки американської військової операції.

Віталій Овчаренко

Трамп заявив, що Сполучені Штати передали Україні допомогу на сотні мільярдів доларів, згадавши, зокрема, протитанкові комплекси Javelin.

"Ми багато дали Україні, а вони нам не дали нічого. Ми надали сотні мільярдів доларів. Я передав Україні Javelin", — сказав Трамп.

На ці слова американського президента відреагував український солдат Віталій Овчаренко, який наголосив, що внесок України у підтримку США вимірюється не лише матеріальними ресурсами, а й людськими життями.

У своїй відповіді військовослужбовець нагадав про 18 українців, які загинули в Іраку, підтримуючи військову операцію США. За його словами, за кожним загиблим стоїть родина, яка втратила близьку людину.

Овчаренко навів імена загиблих: Юрій Койдан, Сергій Суслов, Олексій Бондаренко, Руслан Андрощук, Костянтин Міхалев, Ярослав Злочевський, Роман Гензерський, Юрій Іванов, Олег Тихонов, Олег Матіжев, Юрій Заграй, Сергій Андрущенко, Валерій Бражевський, Олександр Кацарський, Андрій Сітников, Віра Петрик, Володимир Сєдой та Роман Середницький.

"Вони так і не повернулися додому з війни, яку розпочала Америка. Їхні життя — це не "нічого"", — наголосив військовий.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розсміявся, коли почув гостре питання про Трампа.