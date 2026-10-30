Вашингтон готує новий подарунок Путіну: які санкції мають намір зняти США

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює з російською стороною можливе зняття санкцій із Російського фонду прямих інвестицій (РФПД). Йдеться про державний інвестиційний інститут, який має багатомільярдні активи і раніше потрапив під американські обмеження через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Про переговори повідомив помічник Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. За його словами, контакти з цього питання продовжуються вже деякий час. Активну участь у них бере голова РФПІ та спеціальний представник Кремля Кирило Дмитрієв, який підтримує зв'язок із американськими чиновниками. При цьому Ушаков визнав, що поки що не знає, чим завершаться обговорення.

Американський чиновник підтвердив CNN, що адміністрація Трампа справді розглядає можливість виключення фонду із списку санкцій. За його словами, Дмитрієв виявився корисним посередником у переговорах між Вашингтоном та Москвою щодо припинення війни.

У Білому домі заявили, що проводиться стандартна процедура оцінки звернення РФПД. Передбачається, що можливе рішення має сприяти покращенню відносин двох країн та просуванню переговорного процесу.

Обмеження проти фонду запровадила адміністрація Джо Байдена після російського вторгнення до України у лютому 2022 року. У Вашингтоні тоді характеризували РФПІ як фінансовий інструмент, тісно пов'язаний із Володимиром Путіним та його оточенням.

Можливе пом'якшення режиму санкцій відбувається на тлі низки інших кроків Трампа, що викликали стурбованість серед західних союзників. Раніше американський президент оголосив про домовленість щодо тимчасового дозволу на експорт російського дизельного палива, а також скасував чергові обмеження, пов'язані з торгівлею російськими енергоресурсами. Крім того, було відкладено ініціативу про введення мит до 100% проти найбільших покупців російської нафти та газу.

Сам Трамп пояснює такі рішення необхідністю не допустити зриву переговорів. У публікації від 18 жовтня в Truth Social він заявив, що не хоче робити кроків, здатних відштовхнути Росію від переговорного столу.

За інформацією CNN, адміністрація США також прагне стримати зростання внутрішніх цін на нафту та дизельне паливо перед проміжними виборами. Однак потенційне зняття обмежень із РФПІ може стати окремим сигналом про перегляд американського підходу до економічного тиску на Москву.

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