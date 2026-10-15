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Вашингтон поставив Києву ультиматум: до чого призведуть нові удари по російській енергетиці

За даними The Washington Post, американські представники попередили українську сторону про можливе негайне припинення обміну розвідувальною інформацією

15 жовтня 2026, 07:08
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Кравцев Сергей

США попередили українських дипломатів у Вашингтоні про можливе зупинення обміну розвідданими, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російським енергетичним об'єктам. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Вашингтон поставив Києву ультиматум: до чого призведуть нові удари по російській енергетиці

США. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, попередження з боку американської розвідки мали масштабний характер. Один із співрозмовників газети наголосив, що сигнали отримали представники української сторони з різних кіл.

"Попередження були настільки масовими, що дзвонили всім, чиє прізвище звучить українською", — заявило джерело.

У вівторок президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські генерали мали загрози з боку адміністрації Дональда Трампа щодо припинення обміну розвідувальною інформацією. При цьому сам американський президент запевнив, що Вашингтон не має наміру згортати співпрацю.

"Ми допомагаємо їм та ділимося інформацією. Ми хочемо, щоб війна закінчилася", – заявив Трамп.

Ситуація викликає особливе занепокоєння на тлі російських атак. У ніч із вівторка на середу російські балістичні ракети вдарили по Києву. За наявними повідомленнями, українські системи протиповітряної оборони не отримали попереднього попередження про атаку.

Можливе припинення обміну розвідданими здатне ускладнити виявлення загроз та підготовку до віддзеркалення ракетних ударів. При цьому публічні заяви Трампа поки що не дають однозначної відповіді на запитання, чи існують конкретні обмеження і за яких умов вони можуть набути чинності.

Таким чином, Київ став перед потенційно серйозним викликом: подальші дії проти російської енергетичної інфраструктури можуть стати предметом тиску з боку ключового партнера. Проте остаточне рішення Вашингтона щодо обміну розвідданими офіційно не підтверджено.

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Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2026/10/14/us-warnings-sow-confusion-alarm-ukraine-over-intelligence-starlink-access/
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