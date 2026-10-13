Вашингтон поставив Київ перед жорстким вибором: що зажадали Трамп та його переговорники

Вашингтон вважає, що вже надає Україні достатню підтримку, і не має наміру надавати додаткові поступки в обмін на припинення ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на людей, знайомих із перебігом переговорів.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, під час зустрічі в елітному гольф-клубі Shell Bay американські спецпосланці Стів Уіткофф та Джаред Кушнер передали українським та європейським представникам прохання президента Дональда Трампа зупинити атаки на російські НПЗ. Водночас США несподівано оголосили про зупинення санкцій на російське дизельне паливо.

Один із українських учасників переговорів запитав, що Київ отримає замість відмови від ударів. За словами трьох співрозмовників видання, американська сторона відповіла, що Вашингтон і так багато робить для України. Як аргумент представники США нагадали про розвідувальну підтримку, критично важливу для української армії.

Деякі учасники зустрічі сприйняли цю згадку як прихований сигнал про можливий перегляд допомоги. Американський представник, який говорив на умовах анонімності, відкинув твердження про те, що Вашингтон погрожував припинити передачу розвідданих. При цьому він визнав, що Трамп настільки розлютився на Україну, що передбачити його подальші дії складно.

Переговори тривали близько шести годин. Київ та європейські партнери представили оновлені пропозиції щодо завершення війни, обговорюючи можливий вступ України до Євросоюзу, територіальні питання та умови майбутньої мирної угоди.

Однак розбіжності довкола ударів по російській нафтовій інфраструктурі загострили відносини між Вашингтоном та Києвом. Як зазначає NYT, нинішній конфлікт став одним із найсерйозніших з часу торішньої сварки в Овальному кабінеті.

На цьому фоні поїздка Віткоффа та Кушнера до Росії була відкладена. За інформацією співрозмовників видання, спецпосланці мають дочекатися, доки Володимир Зеленський налагодить стосунки з Трампом. Наразі під питанням опинилися не лише подальші переговори, а й передбачуваність американської підтримки України.

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