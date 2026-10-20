Венс зробив контрольнйи постріл у спину Україні: експерт насторожив заявою про небезпечну мету США



















Політолог Володимир Фесенко оцінив заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про характер відносин між Вашингтоном і Києвом. Американський посадовець назвав Україну партнером, але не союзником Сполучених Штатів. На думку експерта, юридично така характеристика відповідає реальному статусу двосторонніх відносин, однак нинішня політика Білого дому викликає дедалі більше запитань.

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Венс пояснив свою позицію відсутністю офіційного союзницького договору між двома країнами. Він також висловився проти вступу України до НАТО, водночас наголосивши на повазі до української держави та її громадян. Віцепрезидент визнав, що Київ і Вашингтон можуть мати різні погляди на окремі питання.

Фесенко нагадав, що під час повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати надали Україні значну військову та іншу допомогу. Проте це не означало, що країни стали формальними військовими союзниками.

"В юридичному сенсі, дійсно, ми не є союзниками", — наголосив політолог.

Водночас, за оцінкою Фесенка, нинішній стан співпраці між Києвом і Вашингтоном виходить за межі суто юридичного питання. Експерт звернув увагу на проблеми, пов’язані з постачанням озброєння, отриманням супутникових даних і роботою системи Starlink. Українська сторона повідомляла про труднощі в цих сферах, тоді як США заперечували частину тверджень про обмеження допомоги.

Коментуючи ситуацію, політолог зазначив: "Це не партнерська позиція з боку США". Так він охарактеризував дії, які, за його оцінкою, ускладнюють доступ України до критично важливих для оборони ресурсів.

Портал "Коментарі" вже писав, що політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що адміністрація президента США Дональда Трампа може посилювати тиск на Україну, намагаючись прискорити укладення мирних домовленостей. На його думку, заяви американського керівництва та дискусії навколо військової допомоги свідчать, що Київ може зіткнутися з непростим вибором.