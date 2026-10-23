«Ви тупа»: Трамп грубо обізвав журналістку через запитання про зняття санкцій із Росії

Президент США Дональд Трамп потрапив у гучний медійний скандал, публічно зневаживши представницю преси. Політик жорстко відреагував на незручне запитання кореспондентки телеканалу CNN, яка намагалася з'ясувати кулуарні деталі його домовленостей із Кремлем щодо повернення американського громадянина.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Журналістка поцікавилася, чи дійсно Вашингтон погодився скасувати або послабити економічні обмеження проти РФ в обмін на звільнення затриманого росіянами заручника. Республіканець миттєво перейшов на особисті випади замість конструктивної відповіді.

"Ви тупа, — різко відрізав Трамп, демонструючи своє роздратування прямо під час спілкування з пресою. — У вас низький рівень інтелекту, і ви працюєте на CNN".

Примітно, що причиною для такого гострого запитання медійників стали власні заяви глави Білого дому. Напередодні Дональд Трамп сам відкрито оголосив, що вирішив тимчасово призупинити дію деяких санкцій проти Російської Федерації, аби успішно фіналізувати процес повернення американця додому.

Йдеться про звільнення Стівена Хаббарда — американського викладача англійської мови. Російські військові незаконно схопили чоловіка ще у 2022 році, коли здійснювали окупацію міста Ізюм на Харківщині. Позавчора, після тривалого перебування під вартою в РФ, Володимир Путін відпустив американця, що й стало наслідком ухвалення резонансної "дизельної угоди" та відповідних ліцензійних послаблень з боку США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп знову заговорив про можливість балотуватися на третій термін, незважаючи на конституційні обмеження. Під час мітингу він заявив, що вважає, що має право знову брати участь у президентських перегонах, оскільки, за його твердженням, вибори 2020 року були сфальсифіковані. Про це повідомляє CNN.