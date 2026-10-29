Ви здивуєтеся, якою була Статуя Свободи спочатку: її колір змінився до невпізнання

Статуя Свободи в Нью-Йорку сьогодні відома своїм зеленим кольором, але так було не завжди. Коли монумент урочисто відкрили у 1886 році, він мав зовсім інший вигляд. Зміни відбулися природним шляхом, а незвичайний відтінок зрештою став однією з найвпізнаваніших особливостей пам'ятки.

Статуя Свободи в Нью-Йорку, відома своїм зеленим кольором. Фото: Pixabay / kmsandler

Як виглядала Статуя Свободи спочатку

Французький скульптор Фредерік Огюст Бартольді задумав монумент у 1865 році, щоб відзначити сторіччя ухвалення Декларації незалежності США та підкреслити дружні відносини між Францією й Америкою. До створення конструкції також долучився інженер Александр Гюстав Ейфель, відомий завдяки Ейфелевій вежі.

Монумент завершили у 1884 році, а в червні 1885-го його частини доставили до Нью-Йорка. Конструкцію, що складалася з 350 елементів, перевозили у 200 ящиках. Зовнішню поверхню вкривали сотні мідних листів.

Під час відкриття 28 жовтня 1886 року статуя мала червонувато-коричневий колір, характерний для міді. Тоді її називали "Свобода, що освітлює світ". Скульптор передбачав, що відтінок з часом зміниться, хоча очікував побачити темніший червоний колір.

Чому монумент став зеленим

На початку XX століття мідна поверхня почала помітно окиснюватися. Спочатку статуя темнішала, а потім на її поверхні утворився зеленуватий шар. У 1906 році Конгрес США навіть виділив 62 тисячі доларів на фарбування монумента, щоб повернути йому початковий мідний відтінок.

Однак ця ідея викликала суперечки. Чимало людей вважали перефарбування недоречним, а для збереження початкового кольору процедуру довелося б регулярно повторювати приблизно кожні 25 років. Це потребувало б значних витрат, тому від задуму відмовилися.

У 1910 році Статуя Свободи мала змішане забарвлення: частина поверхні залишалася мідною, а частина вже стала зеленувато-блакитною. Протягом наступного десятиліття монумент набув зеленого кольору. До 1920-х років він уже виглядав майже так, як ми звикли бачити його сьогодні.

Зелений шар не лише змінив зовнішність пам'ятки, а й виконує захисну функцію. Він допомагає оберігати мідь від подальшого руйнування під впливом навколишнього середовища. Тож природна зміна кольору виявилася не недоліком, а важливою особливістю довговічності монумента.

З часом зелений силует Статуї Свободи став символом свободи та надії для іммігрантів, які прибували до США. Сьогодні важко уявити цю пам'ятку іншою, хоча спочатку вона мала зовсім інший вигляд.

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