Вибори у США можуть стати останнім шансом України: Портников насторожив небезпекою

Результати проміжних виборів до Конгресу США не варто оцінювати для України лише через перемогу демократів чи республіканців. Для Києва набагато важливіше, наскільки новий склад американського парламенту буде готовий підтримувати Україну та стримувати можливі рішення Білого дому, які суперечитимуть її інтересам. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

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За його словами, Україні потрібен Конгрес, здатний не лише ухвалювати необхідні законопроєкти, а й знаходити спільну мову з президентом США у питанні подальшої допомоги Києву.

"Я думаю, що нам потрібний був би Конгрес, який міг би співпрацювати з президентом Сполучених Штатів з точки зору перемоги України. Цей Конгрес, який є зараз, уже ухвалив Акт про підтримку України, який передбачав відновлення нам фінансової допомоги", — зазначив Портников.

Оглядач звернув увагу, що важливі для Києва рішення вдавалося просувати навіть за республіканської більшості. Тому партійна приналежність конгресменів сама по собі ще не визначає майбутнє американської підтримки.

"Будемо сподіватися, що новий склад Конгресу продовжить цю лінію", — наголосив журналіст.

На його думку, Україні варто зосередитися на роботі з представниками обох американських партій. Особливого значення набуває здатність законодавців впливати на президента та не дозволяти Білому дому одноосібно визначати політику щодо Києва.

"Треба інакше ставити питання: не яка партія має перемогти на виборах, щоб нам було краще, а з яким саме Конгресом нам потрібно співпрацювати, щоб він міг співпрацювати з президентом Сполучених Штатів з точки зору допомоги Україні і щоб президент США не міг ігнорувати точку зору своїх парламентарів", — підсумував Портников.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 15 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура регіону — пошкодження зафіксовані у житловому секторі, на логістичних об'єктах, а також на портовій і транспортній інфраструктурі. Про наслідки обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.