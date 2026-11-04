Відома захисниця України зберегла крісло у Конгресі США: деталі

Демократка Марсі Каптур здобула перемогу на виборах до Палати представників США і продовжить представляти дев'ятий округ штату Огайо. Про це повідомляє News 5 Cleveland із посиланням на неофіційні результати голосування.

Марсі Каптур. Фото: з відкритих джерел

Каптур вдалося обійти кандидата від Республіканської партії Дерека Мерріна та незалежного претендента Кеті Маккінстрі. Таким чином, співголова групи підтримки України в американському Конгресі зберігає своє місце у законодавчому органі.

Перемога виявилася особливо значущою на тлі змін виборчої картки штату. Після перерозподілу округів у 2024 році кордони дев'ятого округу змістилися у бік територій із сильнішою підтримкою республіканців. Це створило додаткові проблеми для демократичної кандидатки.

Однак політичний досвід та багаторічна підтримка виборців дозволили Каптуру утримати позиції.

Вона представляє мешканців північно-західного Огайо з 1983 року, коли вперше була обрана до Палати представників. За понад чотири десятиліття роботи Каптур стала жінкою із найтривалішим терміном перебування в американському Конгресі.

Особливого значення її переобрання має і для України. Каптур відома своєю діяльністю на підтримку української держави та очолює разом із колегами двопартійну групу підтримки України у Палаті представників.

Таким чином, Вашингтон зберігає одного з найдосвідченіших прихильників України у законодавчому органі США.

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